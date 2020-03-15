Koranavirüsü Palandöken'i de etkiledi - Son Dakika
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Koranavirüsü Palandöken'i de etkiledi

6 saat önce

Koranavirüsü Palandöken'i de etkiledi Palandöken'de sezon kapanıyor Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden olan Erzurum Palandöken Kayak Tesislerinde sezon sonu yaklaştı.

Koranavirüsü Palandöken'i de etkiledi

Palandöken'de sezon kapanıyor

ERZURUM - Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden olan Erzurum Palandöken Kayak Tesislerinde sezon sonu yaklaştı. Hem sezon sonu olması nedeniyle hem de korona virüsünün de etkisiyle Erzurum Palandöken Kayak Tesisleri sezonu kapatmaya hazırlanıyor.

Sezon açılışından bu yana Türkiye'nin ve Dünya'nın her tarafından binlerce insanın tatile geldiği Palandöken Kayak Tesisleri sezon sonu hazırlıklarına başladı. Hem sezonun kapanmasına az süre kalmasından hem de Korona virüsü nedeniyle gelecek olan misafirlerin gelememesi nedeniyle boş kalan Palandöken yaz hazırlıklarına başladı.

Yurt dışından gelecek olan misafirlerin virüs nedeniyle biletlerini iptal etmelerinin kendilerini üzdüğünü ifade eden otel işletmecisi Ömer Akçay, "Palandöken'de güzel bir sezon geçirdik ve sezonunda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kar da baya azaldı ama bu hafta içi kar yağışlı gösteriyor. Yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz korona virüsü nedeniyle gelemiyorlar onlarında gelişleri iptal edildi buda bizi etkiledi ve üzüntüsünü yaşıyoruz ama insan sağlığı her şeyin ötesinde. Palandöken çok güzel etkinliklerin olduğu bir kayak merkezi ve verimli bir sezon geçirdi. Bu saatten sonra misafirlerimiz gelir mi bilemiyorum ama bizim kayak merkezimiz ay sonuna kadar açık kar da var bizim ve Büyükşehir Belediye tesisleri de her zaman açık. Sezonu kazasız geçirip yaz hazırlıklarına başlamak istiyoruz. Diğer kayak merkezlerine gidip palandökene ilk defa gelen misafirlerimiz var onlar burada ki kayak merkezinin daha güzel ve çok aktiviteli olduğunu ifade ediyorlar" dedi.

Mart ayının sonuna kadar kayak etkinlerine devam edecek olan oteller ay sonun da yaz hazırlıklarına başlayacak.

Koranavirüsü Palandöken'i de etkiledi

Palandöken, Erzurum, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
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