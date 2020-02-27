Koranavirüsün küresel ekonomiye etkisi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koranavirüsün küresel ekonomiye etkisi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor - Son Dakika Dünya

Koranavirüsün küresel ekonomiye etkisi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor

6 saat önce

Çin’de ortaya çıkan koronoavirüs giderek tüm dünyaya yayılırken petrol fiyatları sadece son 1 haftada yüzde 10’dan fazla düştü.

Koranavirüsün küresel ekonomiye etkisi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan koronoavirüs giderek tüm dünyaya yayılırken gözler bu sağlık krizinin küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceğine çevrildi. Taleplerin düşeceğine yönelik beklentiden dolayı petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Petrol fiyatları sadece son 1 haftada yüzde 10'dan fazla düştü.


Koronavirüsün yayılmasıyla küresel ekonominin durgunlaşması ve petrole talebin azalması bekleniyor. Bunun etkisiyle petrol fiyatları krizin ortaya çıktığı ocak ayından bu yana düşüyor. Son bir haftada ise düşüş iyice belirgin hale geldi. Brent petrol fiyatı geçtiğimiz perşembeden bu yana yüzde 10,6 gerilerken Batı Teksas Tipi Ham Petrol aynı dönemde yüzde 10,4 düştü. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 51,96 Amerikan doları olurken Batı Teksas Tipi ham petrolün varil fiyatı 47,38 dolardan işlem görüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:49 
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