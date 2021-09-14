Ünlü şarkıcı Koray Avcı 'nın babası vefat etti. Şarkıcı, haberi Instagram 'dan duyurdu. Avcı, "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Covid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz. Avcı Ailesi" diye yazdı.

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