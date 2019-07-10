Son Dakika Haberleri: Koray Avcı Batum'da konser verecek
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Koray Avcı Batum'da konser verecek

1 saat önce

Sahnelerin sevilen ismi, başarılı şarkıcı Koray Avcı, Gürcistan'ın Batum kentinde 27 Temmuz Cumartesi gecesi hayranlarıyla buluşacak.

Koray Avcı Batum'da konser verecek, System.String[]
Koray Avcı, Gürcistan, Batum, Magazin
Sahnelerin sevilen ismi, başarılı şarkıcı Koray Avcı, Gürcistan'ın Batum kentinde 27 Temmuz Cumartesi gecesi hayranlarıyla buluşacak.

Başarılı şarkıcı Koray Avcı, Batum kentinde bir konser verecek. JRW Welmond Otel'deki gala gecesine şimdiden büyük ilgi olduğunu belirten yetkililer, Batum'da ilk kez konser verecek Koray Avcı için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

'Adaletin Bu mu Dünya', 'Aşk Sana Benzer', 'Senin İçin Değer' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan Avcı, Batum'daki gala gecesinde konuklara özel bir repertuvar hazırladığını da söyledi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
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