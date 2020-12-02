Koray Avcı, 'Kendine İyi Bak' için Bodrum'da kamera karşısına geçti
02.12.2020 15:06
Şarkıcı Koray Avcı, pandemi nedeniyle yapılamayan konserler nedeniyle hem kendisinin hem hayranlarının özlemine ve isteğine kulak verdi. Avcı, "Kendine İyi Bak" şarkısı için Bodrum'da kamera karşısına geçti. Avcı'ya performanslarda müzisyen Köksal Fındık eşlik etti
Koray Avcı, kariyerinin ilk solo albümü "Aşk İle" nin yıldönümü olan 28 Ağustos'ta bu kez 4. stüdyo albümü "Seni Çok Özlüyorum"u dinleyicilerle önce dijital platformlarda buluşturdu. Ardından da albüm Ekim sonunda raflarda yerini aldı.
ŞARKIYI KLİPLENDİRDİ
"Seni Çok Özlüyorum" albümünü hazırlarken tüm şarkıların kayıtlarını sahnede yol arkadaşlığı yaptığı müzisyenleri ile gerçekleştiren Koray Avcı, bu albümde de eklektik tarzdaki başarısını ortaya koydu. Sanatçı albümden ilk olarak bir Sezen Aksu klasiği olan Gidiyorum'u kliplendirdi.
SONBAHAR HAVASINI EKRANLARA TAŞIDI
İkinci olarak ise Ahmet Kaya şarkılarından "Kendine İyi Bak" için Bodrum Gümüşlük'te bir köy evinde kamera karşısına geçti. Bodrum'un mis gibi sonbahar havasını ekranlarımızdan evimize taşıyan Koray Avcı'ya performanslarda müzisyen Köksal Fındık eşlik etti.& ;& ;
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