Son Dakika Haberleri: Koray Avcı, şarkılarını sevenlerinin arasında söyledi
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Koray Avcı, şarkılarını sevenlerinin arasında söyledi

6 saat önce

BURSA'da sahneye çıkan Koray Avcı, konserinin bir bölümünde dinleyicilerinin arasına karışıp, şarkılarını onlarla birlikte seslendirdi.

Koray Avcı, şarkılarını sevenlerinin arasında söyledi, System.String[]

BURSA'da sahneye çıkan Koray Avcı, konserinin bir bölümünde dinleyicilerinin arasına karışıp, şarkılarını onlarla birlikte seslendirdi.

Şarkıcı Koray Avcı, dün gece Bursa'daki konserinden hayranlarıyla buluştu. 'Adaletin Bu mu Dünya?' adlı şarkıyla izleyicileri selamlayan Avcı, geçmişten bugüne Türk müziğine damga vurmuş eserlerle konsere devam etti. Mekanı dolduran bin 200 civarındaki müziksever, zaman zaman Avcı'nın şarkılarıyla hüzünlenirken, konserin ilerleyen bölümlerinde ise hareketli şarkılarla birlikte dans ederek doyasıya eğlendi. Şarkı aralarında dinleyicileriyle şakalaşan şarkıcı, Bursa'da çok sık geldiğini ve artık kendisinin de Bursalı olduğunu kaydetti.Sahnede 2,5 saat kalan Avcı, konserinin bir bölümünde ise seyircilerin arasına inerek şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.


Koray Avcı, Bursa, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:02 Kaynak: DHA
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