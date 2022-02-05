Son Dakika | KORAY AYDIN: HEM BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ HEM DE GENEL BAŞKANIMIZI BAŞBAKAN YAPACAĞIZ - Son Dakika

Son Dakika | KORAY AYDIN: HEM BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ HEM DE GENEL BAŞKANIMIZI BAŞBAKAN YAPACAĞIZ

Son Güncelleme: 05.02.2022 18:48

Son dakika gündem haberine göre İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Ötekileştirerek değil konuşarak, el ele vererek bu ülkeye olan aşkımızı tüm topluma nüfuz ettirerek, yapılacak ilk seçimde hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız" dedi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Ötekileştirerek değil konuşarak, el ele vererek bu ülkeye olan aşkımızı tüm topluma nüfuz ettirerek, yapılacak ilk seçimde hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız" dedi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Bursa'da, partisinin Osmangazi ilçesi Demirtaş Bölge Temsilciliği'nin açılışına katıldı. Burada partililere hitap eden Aydın, 'Çok sorulan bir soru var. 'Ne zaman seçim olacak" diye. Paşa gönlü ne zaman istiyorsa seçimi yapsın. Ne zaman yaparsa yapsın, bu İYİ Parti'nin kararlılığı, inancı, birbiriyle kenetlenmesi ile el ele vererek bunu başaracağız. Onun için bugünden başlayarak, önümüzdeki zaman dilimini büyük bir seferberlik duygusu içinde geçireceğiz. Bugün açılan bu bölge başkanlığımızda partimize üye olan her arkadaşımız en azından bir üye de kendileri getirerek üye tabanımızı daha çok yayarak ve genişleterek mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti'nin, Türkiye'de hızla teşkilatlandığını vurgulayan Koray Aydın, 'Hep beraber şunu görüyoruz, vatandaş İYİ Parti'ye bir kredi açtı. Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduk. Vatandaşın sevgisini, muhabbetini her yerde görüyoruz. Bize karşı oluşmuş muazzam bir güven var. Bir kadının önderliğinde, 20 seneden beri oluşan bu zihniyeti ortadan kaldıracak adımların atılacağı dönemi de yaşıyoruz. İşte bugün burada yaptığımız açılış da böyle bir adımdır. Çünkü şu an Türkiye'nin en teşkilatlı partisi İYİ Parti'dir. İktidarı yönetenler kendi kurdukları teşkilatları bile yönlendirmekte sıkıntı çekerken, biz bölge başkanlığımızın açılışında bile böyle bir kalabalıkla bir araya gelebiliyor, inançla ve kararlılıkla bu ülkenin iradesine el koyma kararlılığı gösterebiliyorsak, Allah o yolu bize açacak, başarıya hep beraber ulaşacağız. Çünkü her zaman çalışanlar kazanır" dedi.

Yapılacak ilk seçimden birinci parti olarak çıkacaklarına inandığını belirten Aydın 'Bu ülkenin insanlarını bir araya getirecek, kardeşliği sağlayacak, Türkiye'de barış düzenini oluşturacak, insanları dini ve ırki duyguları ile bölmeden 84 milyonun bir arada olacağı o iklimi yine Allah nasip ederse biz başaracağız. Ötekileştirerek değil konuşarak, el ele vererek bu ülkeye olan aşkımızı tüm topluma nüfuz ettirerek, yapılacak ilk seçimde hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | KORAY AYDIN: HEM BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ HEM DE GENEL BAŞKANIMIZI BAŞBAKAN YAPACAĞIZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | KORAY AYDIN: HEM BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ HEM DE GENEL BAŞKANIMIZI BAŞBAKAN YAPACAĞIZ - Son Dakika
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