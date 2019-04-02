Koray Aydın İstifa Haberlerini Yalanladı
1 saat önce
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.
İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın
istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ettiğim yönündeki haber ve yorumlar kesinlikle doğru değildir. Görevimin başındayım. Kamuoyuna, İYİ Parti ailesine ve aziz milletimize önemle duyurulur" ifadesini kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:45 Kaynak: İHA
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