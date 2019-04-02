Son Dakika Haberleri: Koray Aydın İstifa Haberlerini Yalanladı

Koray Aydın İstifa Haberlerini Yalanladı

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Koray Aydın İstifa Haberlerini Yalanladı, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ettiğim yönündeki haber ve yorumlar kesinlikle doğru değildir. Görevimin başındayım. Kamuoyuna, İYİ Parti ailesine ve aziz milletimize önemle duyurulur" ifadesini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:45 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Koray Aydın, Aydın, Politika
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