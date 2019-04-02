Son Dakika Haberleri: Koray Aydın, İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığından ve Başkanlık Divanındaki Görevinden İstifa Etti

Koray Aydın, İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığından ve Başkanlık Divanındaki Görevinden İstifa Etti

2 saat önce

Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığından ve Başkanlık divanındaki görevinden istifa etti.

Koray Aydın, İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığından ve Başkanlık Divanındaki Görevinden İstifa Etti, System.String[]
Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığından ve Başkanlık divanındaki görevinden istifa etti - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:16 Kaynak: İHA

Politika
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