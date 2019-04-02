Koray Aydın, İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığından ve Başkanlık Divanındaki Görevinden İstifa Etti
2 saat önce
Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığından ve Başkanlık divanındaki görevinden istifa etti.
Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığından ve Başkanlık divanındaki görevinden istifa etti - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:16 Kaynak: İHA
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