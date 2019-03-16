Son Dakika Haberleri: Koray Aydın: "(İyi Parti) Müthiş Bir Sahiplenme Duygusuyla Türkiye Genelinde Yükseliş Var"

Koray Aydın: "(İyi Parti) Müthiş Bir Sahiplenme Duygusuyla Türkiye Genelinde Yükseliş Var"

33 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'ya geldi.

Koray Aydın:
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'ya geldi.

Aydın, programı kapsamında il teşkilatını ziyaret etti, daha sonra kentte bulunan esnafları gezdi.

Bir otelde partilileriyle bir araya gelen Aydın, burada yaptığı konuşmada, Isparta'nın "demokrasi meydanı" olduğunu söyledi.

Isparta halkının partilerine gösterdiği teveccühe teşekkür eden Aydın, seçimlerde ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Ankara, İstanbul ve Bursa'da Millet İttifakı adaylarının öne geçtiğini ileri süren Aydın, "Anketlerin verdiği verileri doğrulayan çok güzel atmosferle karşılaştık. Anketlere bakılırsa genel seçimlere göre oy oranımızın çok yükseldiği görülüyor. Müthiş bir sahiplenme duygusuyla Türkiye genelinde yükseliş var." dedi.

Toplantıya, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, İYİ Parti Isparta Belediye Başkan adayı Gökmen Gökmenoğlu ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buket Aydın'ın Estetiksiz Fotoğrafları Sosyal Medyayı Salladı Bakkaldan Dönerken Dereye Düşen 2 Kardeşten Biri Kayboldu, Diğeri Yaralı Kurtarıldı Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 21:52:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koray Aydın: "(İyi Parti) Müthiş Bir Sahiplenme Duygusuyla Türkiye Genelinde Yükseliş Var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]