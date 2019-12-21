Koray Aydın: "İYİ Parti'nin önünde kimse duramaz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Koray Aydın: 'İYİ Parti'nin önünde kimse duramaz' - Son Dakika

Koray Aydın: "İYİ Parti'nin önünde kimse duramaz"

6 saat önce

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, "Önümüzdeki yılın sonunda üyede zirveyi yakalamış, mahalle teşkilatlanması konusunda da bir hedefimiz var. O hedefe ulaşmış İYİ Parti'nin önünde kimse duramaz." dedi.

Koray Aydın:

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, "Önümüzdeki yılın sonunda üyede zirveyi yakalamış, mahalle teşkilatlanması konusunda da bir hedefimiz var. O hedefe ulaşmış İYİ Parti'nin önünde kimse duramaz." dedi.

Aydın, partisinin Giresun il teşkilatınca bir restoranda üye katılım programında yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde üye kayıt kampanyası başlattıklarını belirtti.

Hayati değerde önem verdikleri konuların başında üye kampanyasının geldiğini anlatan Aydın, bütün köylerde ve mahallelerde teşkilatlar oluşturacaklarını ifade etti.

Köy ve mahalle teşkilat oluşumları sürecinin devam ettiğini vurgulayan Aydın, "Önce mahalle başkanları ve köy temsilcilerini belirleyeceğiz. Sonra mahalle ve köy yönetimleri yapacağız." diye konuştu.

Partililerden üye kampanyasına destek olmalarını isteyen Aydın, şunları söyledi:

"Aynı ilçe teşkilatlarımızda olduğumuz gibi, bunu yapacağız. Bunu büyük kararlılıkla yerine getireceğiz. Çünkü bunu Türkiye'de yapmış tek parti, AK Parti'dir. Diğer partilerin hepsi yorgan çekmiş, mışıl mışıl uyuyor. Yok, '17 senedir neden AK Parti'. Sizin beceriksizliğiniz yüzünden 17 senedir bunlar iktidarda ama biz yapacağız."

Koray Aydın, üye kaydetmenin ciddi bir parti faaliyeti ve seçim çalışması olduğuna işaret ederek, "Bunu yapabilecek insan kaynaklarına sahip bir siyasal hareketiz. Bunu yapacak ve başaracağız. O insanı ikna etmek için döktüğünüz dil, bir seçim çalışmasıdır. Bunu bir görev olarak üzerinize alacaksınız." diye konuştu.

Gelecek yılın sonunda üye sayısında zirve yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Aydın, "Türkiye genelinde yürüttüğümüz kampanyayı İYİ Parti'nin gücünü, kuvvetini yukarılara çekerek hep birlikte başaracağız. Önümüzdeki yılın sonunda üyede zirveyi yakalamış, mahalle teşkilatlanması konusunda da bir hedefimiz var. O hedefe ulaşmış İYİ Parti'nin önünde kimse duramaz." ifadesini kullandı.

Koray Aydın, konuşmasının ardından partiye yeni üye olanlara da rozetlerini taktı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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