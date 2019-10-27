Son Dakika Haberleri: Koray Aydın: "Sonuna kadar ordumuzun arkasındayız"
Son Dakika Güncel Koray Aydın: 'Sonuna kadar ordumuzun arkasındayız'

Koray Aydın: "Sonuna kadar ordumuzun arkasındayız"

42 dakika önce

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Sonuna kadar ordumuzun arkasındayız. Mehmetçiğin ayağına taş değerse biz bunu kalbimizden hisseden kültürden gelen insanlarız. Sonuna kadar varız, sonuna kadar yanınızdayız." dedi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Sonuna kadar ordumuzun arkasındayız. Mehmetçiğin ayağına taş değerse biz bunu kalbimizden hisseden kültürden gelen insanlarız. Sonuna kadar varız, sonuna kadar yanınızdayız." dedi.

Aydın, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığınca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen üye katılım programında, partilerinin üye veri tabanını genişletmek istediklerini ve bu doğrultuda kayıt kampanyası başlattıklarını söyledi.

Yaklaşık bir aydır bu kampanyanın sürdüğünü dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"İl il gezerek, bunu Türkiye'nin her tarafına yayıyoruz. Teşkilatlarımızda revizyonlar yapıyoruz, yeni hazırlıklarımız var. Partinin değerlerini sokağa, kahveye, her tarafa indirebilecek organizasyonlar konusunda ciddi hazırlıklarımız var. Türkiye'yi 7 bölgeye ayırdık, benim 7 başkan yardımcım var. Biliyorsunuz artık genel başkan yardımcılığı partimizde kalktı. Şimdi biz başkanlık olduk, teşkilat başkanlığı, seçim işleri başkanlığı gibi. Türkiye'nin 7 bölgesine bakan 7 başkan yardımcım var. Mahalle teşkilatlanmasına girdik, onu yoğun bir şekilde hayata geçireceğiz."

Aydın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediğini hatırlatarak, Türk milletinin harekat kapsamında kenetlendiğini ifade etti.

"Sonuna kadar ordumuzun arkasındayız." diyen Aydın, "Mehmetçiğin ayağına taş değerse biz bunu kalbimizden hisseden kültürden gelen insanlarız. Sonuna kadar varız, sonuna kadar yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Aydın, yeni katılan üyelere parti rozeti taktı.

Koray Aydın: Sonuna kadar ordumuzun arkasındayız

Barış Pınarı Harekatı, İYİ Parti, Türkiye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:47 Kaynak: AA
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