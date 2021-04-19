Koray Bıçak (Naru) kimdir? Bir döneminin en iyi orta koridor oyuncusu olduğu söylenen Naru Twitch ve YouTube kanalı!

Döneminde League of Legends'ın en iyi orta koridor oyuncusu olarak gösterilen Koray "Naru" Bıçak profesyonel oyunculuk kariyerini sonlandırmasının ardından başladığı yayıncılık hayatında zirveleri kovalıyor. Naru kimdir? Hangi takımlarda oynadı ve başarıları neler? Koray "Naru" Bıçak Twitch, YouTube ve sosyal medya hesapları!

KORAY BIÇAK (NARU) KİMDİR?

Koray Bıçak, 27 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Lise eğtimini Antalya'da tamamlamış. Oyun kariyerinin başlarında Leaguoe of Legends'ı sadece hobi olarak oynuyordu. Fakat, oyundaki yeteneklerini keşfetmesinin ardından artık bir hobi olmaktan çıkmıştı, espor takımları tarafından turnuvalara davet edilen Koray, daha sonrasında profesyonel espor kariyerine 2012 yılında Dark Passage takımı ile giriş yaptı.

İlk sezonunda beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Naru, ilerleyen yıllarda ortalığı kasıp kavurdu. 2013 yılında düzenlenen DreamHack Summer turnuvasında ilk defa global çapta bir başarıya imza atan Naru, turnuvada takımı ile 2. olarak istenilen hedeflere ulaştı. Bu turnuvanın ardından Naru DP ile beraber, Bahar ve Yaz Mevsimi Finallerini yazanmış ve devamında Türkiye Büyük Finali'nde şampiyon olma başarısı göstermişti.

Orta koridoru resmen yok eden Naru, tüm sezonlarda adından sıklıkla söz ettirdi ve rakiplerinin korkulu rüyası olmaya başladı. Türkiye'nin en iyi orta koridor oyuncusu olarak görüldüğü bu dönem de Naru hâlâ daha dillerden düşmeyen bir anâ imza atarak wtcN'ye Lissandra karakteri ile tek atmıştı.

Profesyonel espor oyunculuk kariyerini sonlandıran Naru, Twitch platformunda yayıncılık hayatına başlamış ve büyük kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Yayınlarında maç analizleri yapan ve çeşitli oyunlar oynayan Naru, LoL oynarken eski günlerini aratmıyor.

NARU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerinde birçok başarılı elde eden ve döneminin en iyi orta koridor oyuncusu olarak gösterilen Koray Bıçak'ın (Naru) forma giydiği takımlar şu şekilde;

2012 – Aralık 2015 – Dark Passage (Orta Koridor)

Ocak 2016 – Aralık 2017 – SuperMassive (Orta Koridor)

Aralık 2017 – Ağustos 2018 – Team Aurora (Orta Koridor)

Ağustos 2018 – Aralık 2018 – Team Aurora (Ormancı)

Aralık 2018 – Galakticos (Orta Koridor)

NARU TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'de 404 bin'den fazla takipçisi olan Naru, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı naru'dur. Ek olarak YouTube'da 128 bin'den, Instagram'da 57 bin'den, Twitter'da ise 80 bin'den fazla takipçisi vardır.