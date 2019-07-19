Son Dakika Haberleri: Koray Günter, Hellas Verona'da
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Koray Günter, Hellas Verona'da

10 dakika önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman defans oyuncusu Koray Günter'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Koray Günter, Hellas Verona'da, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman defans oyuncusu Koray Günter'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Hellas Verona'dan yapılan açıklamada, daha önce Borussia Dortmund, Galatasaray ve Genoa formalarını giyen 25 yaşındaki stoperin kiralandığı belirtildi.

Koray Günter, geçen sezon başında Galatasaray'dan, Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olmuştu.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:01 Kaynak: AA
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