Koray Günter, Hellas Verona'da
10 dakika önce
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman defans oyuncusu Koray Günter'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:01 Kaynak: AA
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona
, Türk asıllı Alman defans oyuncusu Koray Günter'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Hellas Verona'dan yapılan açıklamada, daha önce Borussia Dortmund
, Galatasaray
ve Genoa formalarını giyen 25 yaşındaki stoperin kiralandığı belirtildi.
Koray Günter, geçen sezon başında Galatasaray'dan, Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olmuştu.
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