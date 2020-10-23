Koray Şahin, Solhan Spor'da - Son Dakika

Koray Şahin, Solhan Spor'da

23.10.2020 17:13
Koray Şahin, Solhan Spor'da, System.String[]

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor'da, orta oyuncu Koray Şahin'i kadrosuna kattı.

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor'da, orta oyuncu Koray Şahin'i kadrosuna kattı.

Yeni sezona transferleri tamamlamadan başlayan AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi Solhan Spor, Sorgun Belediyespor ile yollarını ayıran orta oyuncu Koray Şahin ile anlaştı.

Transfer sezonunun devam ettiği sürece eksik buldukları bölgelere transfer yapacaklarını aktaran Solhan Spor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, "Yeni sezona başlarken bazı mevkilerde eksiğimiz vardı. Transfer süreci henüz tamamlanmadığı için bizimde sporcu arayışlarımız devam ediyordu. Sorgun Belediyespor takımı ile yollarını ayıran Koray Şahin ile anlaştık. Sporcumuz bugün itibari ile takımla beraber çalışmalara başladı. Takımımızda tespit edilen pozitif test sonuçları nedeniyle 5 haftalık maç eksiğiyle bu hafta yeni hocamız ve yeni sporcumuzun katkılarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden bir aksaklığın olmamasını dileyerek kalan maçlarımızı yapmak istiyoruz. Sezonun kalan süresini bütün takımların sağlıklı bir şekilde geçirmesini diliyor, başarılar diliyorum" dedi. - BİNGÖL

Koray Şahin, Solhan Spor'da

Koray Şahin, voleybol, Bingöl, Solhan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Koray Şahin, Solhan Spor'da - Son Dakika Spor

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