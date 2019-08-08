Son Dakika Haberleri: Koray Şener'in adı verilen park yenilendi
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Koray Şener'in adı verilen park yenilendi

1 saat önce

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynana derbi maçı sırasında kalbine yenik düşen Körfezli genç Koray Şener'in adı verilen park yenilendi.

Koray Şener'in adı verilen park yenilendi, System.String[]
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynana derbi maçı sırasında kalbine yenik düşen Körfezli genç Koray Şener'in adı verilen park yenilendi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Körfezli Koray Şener'in ismi evinin karşısında yer alan parka verildi. Daha önce belediye meclisi tarafında oy birliği ile alınan karar sonrasında çalışmalar başlatılmış, Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de park içerisinde yenileme çalışması başlatıldı. Yeşillikler içindeki parkta oyun ve oturma grupları yenilendi, Koray Şener'in isminin yer aldığı tabela da asıldı. Ailesi ve arkadaşları ise yapılan çalışmadan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - KOCAELİ
Galatasaray, Koray Şener, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
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