Koray Şener'in ailesi Fenerbahçe idmanını ziyaret etti

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2'nci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe , maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Öte yandan, geçen sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener 'in ailesi Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyarette bulunarak sarı-lacivertli ekibin antrenmanını takip etti.Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.