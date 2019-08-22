Koray Şener'in ailesi Fenerbahçe idmanını ziyaret etti

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.



Öte yandan, geçen sezon Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener'in ailesi Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyarette bulunarak sarı-lacivertli ekibin antrenmanını takip etti.



Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.