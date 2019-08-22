Son Dakika Haberleri: Koray Şener'in ailesi Fenerbahçe idmanını ziyaret etti
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Koray Şener'in ailesi Fenerbahçe idmanını ziyaret etti

1 saat önce

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Koray Şener'in ailesi Fenerbahçe idmanını ziyaret etti, System.String[]

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Öte yandan, geçen sezon Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener'in ailesi Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyarette bulunarak sarı-lacivertli ekibin antrenmanını takip etti.


Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Koray Şener, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:42 
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