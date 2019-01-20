Son Dakika Haberleri: Koray Şener Parkı'nın Açılışını Ali Koç Yaptı

Koray Şener Parkı'nın Açılışını Ali Koç Yaptı

30 dakika önce

- Koray Şener Parkı'nın açılışını Ali Koç yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Koray Şener'in aşkı herkese örnek olacak"YALOVA - Yalova Belediyesi tarafından, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in...

- Koray Şener Parkı'nın açılışını Ali Koç yaptı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:
"Koray Şener'in aşkı herkese örnek olacak"

YALOVA - Yalova Belediyesi tarafından, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adının verildiği park törenle açıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal, takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'da törende yer aldı.
"Koray'ı her zaman kalbimizde yaşatacağız"
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a anlamlı hareketinden dolayı teşekkür eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu genç arkadaşı her zaman kalbimizde yaşatacağız. Bu güzel, tertemiz, genç, pırıl pırıl arkadaşlarımızın, Fenerbahçe aşkıyla yanıp tutuşan herkese örnek olacak değerler bu kardeşlerimizi örnek alalım. Bu kardeşimizin ismi barış, dostluk ve kardeşlik için bu parkta yaşayacak" dedi. Öte yandan Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı'nın açılışında Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar tek yürek olarak vefat eden genç taraftar için birlikte marşlar söylediler.
Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı'nın açılışı sonrasında Fenerbahçe kafilesi, Bursa'ya hareket ederek yarın Bursaspor ile oynayacağı maç için kentte kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:00 Kaynak: İHA

Yalova, Fenerbahçe, Ali Koç, Koray Şener, Spor
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