KORAY VAROL OKULLARI'NDAN 28 ÖĞRENCİYE BURS

Koray Varol Okulları'nın kurucusu Eğitim Uzmanı Koray Varol eğitime yaptığı yatırımlar ve öğrencilere verdiği destekle adından söz ettirmeye devam ediyor. 4, 5, 6 ve 7. sınıflar için "Gelecek Başarısı Bursluluk Sınavı" düzenleyecek olan Koray Varol Okulları kazanan öğrencilerine o yılı burslu okuma imkanı sağlıyor. Butik ve özenli eğitim alma fırsatı yakalayacak olan öğrenciler aynı zamanda uzman eğitim kadrosuyla geleceğini sağlam temeller üzerine atma fırsatını yakalayacaklar. www.korayvarolokullari.k12.tr adresinde bulunan bursluluk sınavı başvuru formu ekranını doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Sınava son başvuru tarihi ise 13 Mart 2021. Sizler de bu burstan haberdar olmasını istediğiniz kişilerle bu bülteni paylaşarak geniş kitlelere duyurulmasını sağlayabilirsiniz.