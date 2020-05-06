Korcan Çelikay: Futbolcularda korku ve endişe var - Son Dakika
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Korcan Çelikay: Futbolcularda korku ve endişe var

6 saat önce

MKE Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan Ricardo Faty'nin ardından, tecrübeli kaleci Korcan Çelikay, durumla ilgili endişelerini ve süreci Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Korcan Çelikay: Futbolcularda korku ve endişe var, System.String[]

MKE Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan Ricardo Faty'nin ardından, tecrübeli kaleci Korcan Çelikay, durumla ilgili endişelerini ve süreci Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Tecrübeli file bekçisi, "Futbola ve performansa yansıyacak. Ama bunun karar mercii biz değiliz. Biz oynamak istiyoruz bizim mesleğimiz bu ama psikolojik olarak korku ve endişe var mı, var" dedi.

MKE Ankaragücü'nün kalecisi Korcan Çelikay, koronavirüs sürecinde maçların oynanmasıyla ilgili, "Yarın öbür gün maçlar başladığında seyircisiz bir maçta bile 300 400 kişi oluyoruz.  Personeli, hakemi federasyon ekibi, futbolcular, sağlık görevlileri, bizim personellerimiz herkes 300 400 kişiyi buluyor ve bir arada oluyoruz. Elbette ki bu zaten bilimsel olarak riskli. Doktorlar ve bilim kurulu zaten bunu söylüyor. En başta bu bizim işimiz ve biz oynamak istiyoruz. Fakat sağlıkta her şeyden önce geliyor. Şimdi sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor ve dünya bunu konuşuyor. Dünya bunun tedbirlerini alırken bizdeki bu korku endişe çok normal diye düşünüyorum. Herkes de bir değil. Bazı arkadaşlarımız daha evhamlı oluyor bazılarımız daha dikkatli oluyor. Onların psikolojisi normal insanlara göre 2-3 kat daha fazla etkileniyor. Sahaya performansımızı fiziksel olmanın yanında psikolojik olarak da koyuyoruz. Dolayısıyla bu tabii ki de öncelikle futbolcu, yönetim ve kulüp yani doktorlarla alakalı bir durum. Sonra tabii kulübümüzün bağlı olduğu bir TFF var. Onlarda bilim kuruluyla doktorlarla istişare ediyorlar. Ama dediğim gibi oyuncu penceresinden bakacak olursak tedirginlik ve korku var. Bu oyuna yansıyacak mı tabii ki de yansıyacak. Futbola yansıyacak, performansa yansıyacak. Ama bunun karar mercii tabii ki de biz değiliz.  Biz oynamak istiyoruz bizim mesleğimiz bu ama psikolojik olarak korku ve endişe var mı var" diye konuştu.

"PSİKOLOJİ NASIL TOPARLANIR ONU BİLMİYORUM"

Pandemi sürecinde psikolojinin önemine vurgu yapan sarı-lacivertli kaleci, "Fiziksel anlamda bunu talimatını verecek olan hocalarımız. ve o performansa hazırlayacak olan hocalarımız. Donanım ve vakit bizde var ve her kulüpte de aşağı yukarı bu bilinç var. Psikoloji nasıl toparlanır onu bilmiyorum. Bu hocalar, teknik heyet herkes insan herkes önce sağlık diyor. Onların bu durumu toparlaması da zor gözüküyor. Fiziksel anlamda toparlanırız ama psikolojik ne kadar toparlanırız onu bilmiyorum. Bunun süreci nedir onu da bilmiyorum. Görülen dört haftalık bir süreçtir belki. Dediğim gibi bu korku ve endişe bu zamanı fazlasıyla etkiler. Ne kadar iyi çalışırsanız çalışın fiziksel yüzde 100 verim alınmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"YABANCI OYUNCULAR AYLARDIR ENDİŞELİ"

Korcan Çelikay, Ankaragücü olarak birçok zorluğun üstesinden geldiklerini belirterek, "Takım olarak sıkıntı yaşamayız bu zamana kadar ben bu takımda Ankaragücü'nde çok şey atlattım. Psikolojik direncimiz yüksektir. Çok zorlu zamanlar geçirdik. Biz buna hazırlanırız fakat dediğim gibi sadece fiziksel boyutunu ben söyleyebiliyorum. Ama psikolojik anlamda zor bir süreç. Bizden daha önemlisi yabancı oyuncular ailelerini göremiyorlar çoluğunu çocuğunu görememiş aylardır hala bir endişesi var. Acaba virüse yakalandılar mı yakalanmadılar mı panik halindeler. Ne kadar sağlıklı olur bu durum ondan emin değilim. Federasyonun, federasyonun istişare ettiği Bilim Kurulu'nun kararlarına bağlı bu. Biz oynamak istiyoruz, korku ve endişemiz ne kadar mümkün kılar onu bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Korcan Çelikay, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 02:01 Kaynak: DHA

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