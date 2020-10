KORDEP, salgın sürecinde yaklaşık 2 bin kişiye ruhsal destek sağladı - Son Dakika

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen Koronavirüs Online Ruhsal Destek Programı (KORDEP) yöneticilerinden Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, salgının başından bu yana KORDEP çağrı merkezini arayan yaklaşık 2 bin kişiye ruhsal destek sağladıklarını belirtti.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı da olan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada KORDEP'in, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmasının ardından, Bakırköy ve Erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinin psikoterapi merkezleri ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hem kamu hem de gönüllü gruplarınca oluşturulan, çevrim içi hizmet veren bir sistem olarak devreye girdiğini hatırlattı.

Pandeminin ilk dönemlerinde insanların yaşadıkları en önemli sorunların evde kalmak, fiziksel mesafeye dikkat etmek ve yaşantılarının kısıtlanması olduğunu aktaran Yıldırım, KORDEP'in bu anlamda hem ruhsal destek ihtiyacını karşıladığını hem de kısıtlanmanın getirdiği ek zorluklara karşı bir destek sunduğunu kaydetti.

KORDEP'in Kovid-19 tanısı alan vatandaşların ruhsal ihtiyaçlarını gözetlediğini de belirten Yıldırım, bu kapsamda hizmetin tamamıyla telefonla ulaşılabilir bir şekilde planlandığını, kendilerine ulaşmak isteyenlerin tanımlanmış hattı aradıklarında bir ruh sağlığı profesyoneli tarafından karşılandıklarını, ihtiyaçları bağlamında da ruhsal desteğin ikinci ve üçüncü aşamalarına geçildiğini anlattı.

Prof. Dr. Yıldırım, aramalar neticesinde yüz yüze tedavi gerektiği sonucuna ulaşıldığında ise evden sağlık hizmeti verebilecek bir takım saha ekiplerinin aktive edildiğini dile getirdi.

KORDEP çağrı merkezinin kurulduğu günden bu yana Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden geri arama yapılan kişi sayısının 893 olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bu rakama Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesininki dahil değil. Yani sistemde şu an yaklaşık 2 bin kişi izlenmekte, birden fazla aramaları yapılmakta. Bu rakama ayrıca İl Halk Sağlığı rakamlarını da kattığımızda 30 bin gibi bir rakam çıkmaktadır. O da Kovid-19 pozitif ya da temaslı olup ruhsal destek ihtiyacı nedeniyle doğrudan İl Halk Sağlığı birimlerinin aradıkları ikinci bir hizmetimiz daha var. Bunu da kattığımızda oldukça yüklü bir sayı çıkmakta." ifadelerini kullandı.

"Arayanların yaklaşık yüzde 60'ı kadınlar"

Prof. Dr. Yıldırım, KORDEP çağrı merkezine bugüne kadar başvuranların yaş, cinsiyet ve arama sebeplerine ilişkin elde ettikleri verilere dair şu bilgileri paylaştı:

"Arayanların yaklaşık yüzde 60'ı kadınlar oldu. Kadınlar da daha çok ihtiyaç olduğu için değil, bir kısmı yakınları için aradılar. Yüzde 80'i daha önce ruhsal sorunu olmayıp Kovid-19 dönemindeki zorlanmadan dolayı arayanlardı. Yaklaşık yüzde 50'lik bir grup, özellikle salgının ilk dönemindeki bulaşma ya da bulaştırma korkuları nedeniyle ya da salgın nereye doğru gidecek endişelerinden arıyorlardı. Daha yoğun olacağını tahmin ettiğimiz aramalar vardı ama onlar da çok daha sınırlı oldu. Örneğin alkol madde kullanımı ya da alkol madde kullanan bir yakını nedeniyle aramalar yüzde 5'lerin altında kaldı. Bizi arayanların yüzde 7'si tek başına yaşayan, yüzde 50 ailesiyle yaşayan kişilerdi. Huzursuzluk, uykusuzluk, panik olma, kendisinde hastalık olduğundan şüphelenme gibi doğrudan endişeye bağlı belirtiler olduğu gibi bir kısmı da ilacına ulaşamama, yakınının ruhsal durumu nedeniyle endişelendiği için aradı. Yası olup arayanlar, bir yakınını Kovid-19 nedeniyle kaybedip arayanlar oldu."

Salgının ilk görüldüğü zamanlardaki aramaların daha çok belirsizliğe, tahammülsüzlüğe ilişkin olduğunu ancak normalleşme sürecinin ardından aramaların Kovid-19 tanısı alan ya da doğrudan somut ihtiyacı olanlar tarafından yapıldığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şu an ağırlıklı aramalar, Kovid-19 pozitif olan ya da hastaneye gelmesinde sakınca olabilecek kişilerle nadiren de kendisi hastaneye gelmekten endişe duyan, salgının bulaşmasından korkan olgular. Belirsizlik, bulaşma korkusu, yoğun ev içi zorluklara ilişkin aramalar azaldı. Şu an sosyal yaşam devam ediyor. Bunu Nisan ve Mayıs ile kıyaslayamayız. Tabii ki salgın geçmiş değil, önümüz kış ve bu dönem tekrar kısıtlama tedbirleri gelebilir. Bu geldiği zaman nasıl bir profil olur bilmiyoruz ama şu an insanlar dışarı çıkabiliyor, alışveriş yapabiliyor, herhangi bir anlamda sokağa çıkma kısıtlaması yok. O yüzden daha rahatlar. Bir de salgına karşı bir rahatlık oluştu. Bu ne kadar doğru bilmiyoruz. Çok uyarılmasına rağmen düğünler, toplantılar, yemekler devam ediyor. Bu da doğaldır ki endişenin biraz azaldığını gösteriyor. Keşke biraz daha endişeli olsa insanlarımız."

"Kişileri damgalamadan hareket etmemiz gerekiyor"

Prof. Dr. Yıldırım, kendilerini arayan Kovid-19 pozitif tanılı kişilere, izolasyondaki süreci nasıl geçirmeleri gerektiğine ilişkin önerilerde bulunduklarını, bazen doğrudan kaygılarına, korkularına yönelik ruhsal destek verdiklerini, hastaneye gelmeleri hem kendileri hem başkaları için risk taşıdığından hastane hizmetini online vermeye çalıştıklarını, başka hastalıkları ve ihtiyaçları sebebiyle aradıklarında ise saha ekiplerini yönlendirerek, bunu çözmeye çalıştıklarını anlattı.

Kovid-19 tanısı alan kişilere, ailelerinin yaklaşımının nasıl olması gerektiğine ilişkin Yıldırım, şu tavsiyeleri sıraladı:

"Bir kişi Kovid-19 pozitif olduğunda sadece kendisi açısından bir sıkıntı oluşmuyor. Onu merak eden yakınları da bir belirsizlik içerisine giriyorlar. Birincisi bu hastalık hafife alacağımız bir durum değil. Aslında genel açıdan bakıldığında hastalığın hasarsız atlatılma oranı çok yüksek olsa da dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğer nokta da damgalanmaya ilişkin durum. Örneğin Mayıs'ta Kovid-19 pozitif olmuş insanlara bile gitmekte endişe duyan kişiler görüyoruz. Kişileri damgalamadan ve onların yardıma ihtiyaçları olacaklarını bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Ailede birinde Kovid-19 varsa, izolasyonda kalmışlarsa toplumsal dayanışma gereği oraya ne ihtiyaç olduğunu, sadece diğer yakınları değil herkes sorabilmeli. Fiziksel olarak yanlarında olamasalar bile duygusal olarak orada olduklarını söylemeleri gerekiyor.

Bir diğer nokta, insanların bir yakını pozitif olduğunda, temaslı olup da risk altında olanlar var. Bir de temaslı olmayan ama kimseye fiziksel olarak yardım yapamayacak yakınları var. Bu da çaresizlik yaratıyor. Böyle durumlarda teknolojinin tüm imkanlarından yararlanılması gerekiyor. Eğer bu salgın 10 yıl önce olsaydı büyük ihtimalle çok daha zorlanırdık ama bugün teknoloji bize sanki aynı mekanı paylaşıyormuş gibi olanak sunuyor. Yapılacak şey kişilerin birbirine destek olması."

"Suçlayıcı ifadeler ruhsal olarak hiç kimseye fayda sağlamıyor"

Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, bulaşın kimden kaynaklandığının ise bir diğer nokta olduğuna dikkati çekerek, "Bunu tam tespit etmek mümkün değil. Bizim yapacağımız şey bir aileysek ve ortada tespit edilmiş bir hastalık varsa olabildiğince yardımcı olmak. Bulaşın kimden kaynaklandığı daha sonraki bir değerlendirme olmalıdır. Özellikle damgalamak ya da suçlayıcı ifadeler ruhsal olarak bu aşamada hiç kimseye fayda sağlamıyor. Çünkü hiç tahmin etmediğiniz bir yerden de bulaş kaynaklanmış olabilir. Yine de yakınlarımızın sağlığını düşünüyorsak, üzülmelerini istemiyorsak maske ve mesafe kuralına harfiyen uymalıyız. Çevremizdekileri uyaran olalım, çevremizdekiler tarafından uyarılan değil." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Kovid-19 pozitif olanların ve yakınlarının ruhsal desteğe ihtiyacı olduğunu düşünenlerin KORDEP'in "0850 305 00 34" hattını aradıkları takdirde, ruh sağlığı profesyonellerinin onlara ihtiyaçları bağlamında doğru yönlendirmeleri yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.