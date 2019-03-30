Son Dakika Haberleri: Kordon'a Elektrikli Faytonlar Geliyor

Kordon'a Elektrikli Faytonlar Geliyor

56 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon'da sefer yapan Victoria Klasik tipi faytonlardan ikisini elektrikli faytona dönüştürecek.

Kordon'a Elektrikli Faytonlar Geliyor, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon'da sefer yapan Victoria Klasik tipi faytonlardan ikisini elektrikli faytona dönüştürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ocak ayında başlatılan dönüştürme çalışmalarının ilk kontrollerinin mayıs ayının ikinci yarısında yapılması planlanıyor.

Fren sistemi, dikiz aynaları, far ve dönüş sinyalleri gibi teknik eklemelerle trafikte kullanıma uygun olarak düzenlenen elektrikli faytonlar, sürücü hariç dört yetişkin ve bir çocuk taşıyabilecek.

Faytonlar, haziran ayında hizmet vermeye başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:39 Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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