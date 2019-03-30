Kordon'a Elektrikli Faytonlar Geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon'da sefer yapan Victoria Klasik tipi faytonlardan ikisini elektrikli faytona dönüştürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon'da sefer yapan Victoria Klasik tipi faytonlardan ikisini elektrikli faytona dönüştürecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ocak ayında başlatılan dönüştürme çalışmalarının ilk kontrollerinin mayıs ayının ikinci yarısında yapılması planlanıyor.



Fren sistemi, dikiz aynaları, far ve dönüş sinyalleri gibi teknik eklemelerle trafikte kullanıma uygun olarak düzenlenen elektrikli faytonlar, sürücü hariç dört yetişkin ve bir çocuk taşıyabilecek.



Faytonlar, haziran ayında hizmet vermeye başlayacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ali Koç Açıkladı: 31 Mayıs'a Kadar 60-65 milyon Euro Bulamazsak Avrupa'ya Gidemeyiz

Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor

Hulusi Akar Suriye Sınırındaki İleri Müşterek Harekat Merkezinin Açılışına Katıldı

İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti