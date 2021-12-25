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KORDON BOYUNDA YÜRÜRKEN MOTOSİKLET ÇARPTI - Son Dakika

KORDON BOYUNDA YÜRÜRKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

25.12.2021 16:05

ÇANAKKALE'de kordon boyunda yürüyen Tuba Aydın'a (42) motosiklet çarptı.

ÇANAKKALE'de kordon boyunda yürüyen Tuba Aydın'a (42) motosiklet çarptı. Yaralanan Aydın ile motosiklet sürücüsü Serhat D., hastanede tedaviye alındı.

Gökçeada'da yaşayan Tuba Aydın, 22 Aralık günü, İzmir'e gitmek için Çanakkale'ye geldi. Saat 22.15'teki İzmir otobüsüne binmek için İskele Meydanı'na doğru kordon boyunda yürüyen Tuba Aydın'a arkadan gelen motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tuba Aydın ile Serhat D., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başına 2, sol gözüne de 2 dikiş atılan Aydın, polise verdiği ifadenin ardından sürücüden şikayetçi oldu. Taburcu olan Tuba Aydın, Gökçeada'ya dönerken, Serhat D.'nin ise çenesiyle omzunda kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

'OLAYI HATIRLAMIYORUM'

Kazanın nasıl olduğunu hatırlamadığını belirten Tuba Aydın, "Çarşamba akşamı Çanakkale'deydim. İzmir'e gidecektim. Kahvemi içtikten sonra otobüs saatine yaklaşırken, bavulumla birlikte kordona doğru yürüyordum. Gözümü hastanede açtım. Kendime geldiğimde hastanede olunca bir şok geçirdiğim için ne olduğunu anlamadım. Sonrasında bana motosiklet çarptığını söylediler. Kafama ve gözüme dikiş atıldı. İfadem alındı. Bana çarpandan şikayetçi oldum. Hukuki yollardan hakkımı arayacağım. Bana vuran da şu anda hastanede, çenesi ve omzu kırılmış, ona da geçmiş olsun. Hala olayın şokunda olduğum için nasıl olduğunu hatırlamıyorum" diye konuştu.

KORDON BOYUNDA YÜRÜRKEN MOTOSİKLET ÇARPTI
KORDON BOYUNDA YÜRÜRKEN MOTOSİKLET ÇARPTI
KORDON BOYUNDA YÜRÜRKEN MOTOSİKLET ÇARPTI
KORDON BOYUNDA YÜRÜRKEN MOTOSİKLET ÇARPTI
KORDON BOYUNDA YÜRÜRKEN MOTOSİKLET ÇARPTI
KORDON BOYUNDA YÜRÜRKEN MOTOSİKLET ÇARPTI
KORDON BOYUNDA YÜRÜRKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

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Tuba Aydın, Çanakkale, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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