Kordon'daki çimlere, çember çizildi - Son Dakika

İZMİR'de, Alsancak ve Karşıyaka sahillerindeki yeşil alanlarda, vatandaşlar, çimler üzerine çizilen 2 metre genişliğindeki çemberin içine oturacak. Çember dışına oturanlar hakkında ise işlem yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat parolası kapsamında, birçok iş kolu gerekli önlemleri alarak yeniden faaliyete geçerken, bir yandan da sosyal hayatın kontrolü için çalışmalara başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak ve Karşıyaka'daki sahil şeritlerinde, 2 metre genişliğinde beyaz renkli çember çizdi. Vatandaşlar, çimde, çemberlerin içine oturacak. Çember dışına oturmak ise yasak olacak. Çemberlerin içinde de sosyal mesafe kuralarına dikkat edilecek. Sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara ise, Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında işlem uygulanacak.