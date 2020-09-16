Kordon Kanı Bilimsel Danışma Komisyonuna Ege Üniversitesi damgası - Son Dakika

Kordon Kanı Bilimsel Danışma Komisyonuna Ege Üniversitesi damgası

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Türker Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Savaş Kansoy, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kordon Kanı Bilimsel Danışma Komisyonu üyeliğine atandı.

Kordon Kanı Bilimsel Danışma Komisyonuna Ege Üniversitesi damgası, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Türker Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Savaş Kansoy, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kordon Kanı Bilimsel Danışma Komisyonu üyeliğine atandı. Egeli akademisyenlere yeni görevlerinde başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz bilim insanları stratejik öneme sahip olan kordon kanı bankacılığı konusunda ülkemizin sağlık politikalarına katkı verecekler" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Kordon Kanı Hücre Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve EÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türker Çavuşoğlu ile EÜ Kordon Kanı Hücre Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Kansoy, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kordon Kanı Bilimsel Danışma Komisyonu üyeliğine atandı. 6 öğretim üyesinden oluşan Kordon Kanı Bilimsel Danışma Komisyonu, Türkiye'de kordon kanı bankacılığı konusunda ulusal stratejileri ve standartları belirliyor. Dünyada kordon kanı bankacılığı konusundaki yeni gelişmeleri takip ederek bakanlığa bilgi akışını da sağlayan komisyon, "Kordon Kanı Bankaları Çalışma Rehberi" ve kordon kanı bankacılığı alanında çalışacak hekim ve diğer personellerin sertifikasyon eğitim esaslarını da oluşturuyor.

"Türkiye'nin ilk kordon kanı bankası olma özelliğini taşıyor"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, öğretim üyelerini tebrik etti. Budak, "Üniversitemiz akademisyenleri son yıllarda hem ulusal ve hem de uluslararası platformlarda önemli görevler alıyorlar. Başarıları ile göğsümüzü kabartıyorlar. Kordon kanı bankacılığında ulusal stratejileri ve standartları belirleyen komisyon, uluslararası gelişmeler ışığında Sağlık Bakanlığımıza bilgi akışını sağlıyor. Ayrıca, alanda çalışacak hekim ve diğer personelin sertifikasyon eğitim esaslarını oluşturuyor. Altı öğretim üyesinden oluşan komisyonun iki üyesi üniversitemizden seçildi. Hocalarımız, kordon kanı bankacılığı konusunda ulusal stratejileri ve standartların oluşturulmasına katkı verecekler. Türkiye'nin kordon kanı bankası olma hedefi ile geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi Kordon Kanı Hücre Doku Uygulama ve Araştırma Merkezimizi yenileyerek hizmete açtık. Merkezimiz bir üniversite bünyesinde kurulan özel ve bağış amaçlı rutin saklama hizmeti veren Türkiye'nin ilk kordon kanı bankası olma özelliğini taşıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan merkez; ayrıca Türkiye'de kamuda hem allojenik, hem de otology kordon kanı saklayan ve nakillerde kullanılmak üzere hazırlayan ilk ve tek merkez olma niteliği taşıyor. Merkezimiz; kordon kanı, hücre ve dokunun kullanıldığı sağlık alanında gereksinim duyulan temel ve klinik araştırmaları yapmak ve konuya ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde gerek görülen her türlü hizmeti gerçekleştirmek amacıyla çalışıyor" dedi.

"Ulusal düzeyde sürdürülen projelere tam destek veriyoruz"

Budak, şöyle devam etti:

"Ayrıca bu konuda araştırma geliştirme faaliyetlerini koordine ederek bu alanda birbirinden bağımsız yapılan aynı konudaki çalışmaları birleştirip üretime dönük sonuçlar ediyor. Bölgenin en köklü tıp fakültesine sahip bir Yükseköğretim Kurumu (YÖK) olarak Sağlık Bakanlığımız nezdinde ulusal düzeyde sürdürülen projelere tam destek veriyoruz. Ülkemizin kordon kanı Bankacılığı konusunda ulusal stratejileri ve standartların oluşturulmasına katkı verecek olan hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Türker Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Savaş Kansoy ise Türkiye'nin sağlık politikaları üzerinde söz sahibi olabilmenin ve Ege Üniversitesini temsil etmenin haklı gururu içinde olduklarını belirtti. - İZMİR

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kordon, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kordon Kanı Bilimsel Danışma Komisyonuna Ege Üniversitesi damgası - Son Dakika

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