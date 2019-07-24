Son Dakika Haberleri: Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı satın aldı
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Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı satın aldı

6 dakika önce

Şirket, uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil birçok uygulamada kullanılan ileri kompozit malzemeler üreten ABD'li Axiom Materials'ı bünyesine kattı.

Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı satın aldı, System.String[]
Şirket, uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil birçok uygulamada kullanılan ileri kompozit malzemeler üreten ABD'li Axiom Materials'ı bünyesine kattı.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:47 
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