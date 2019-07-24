Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı satın aldı

Şirket, uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil birçok uygulamada kullanılan ileri kompozit malzemeler üreten ABD'li Axiom Materials'ı bünyesine kattı.

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