Kordsa, ABD'li şirketi satın aldı

Kordsa, ABD'li Axiom Materials'i yaklaşık 175 milyon dolara satın aldı.

Kordsa, ABD'li Axiom Materials'i yaklaşık 175 milyon dolara satın aldı. Şirket, uzay ve havacılık endüstrisi ile yeni nesil ulaşım araçlarında kullanılmak üzere kompozit materyaller üretiyor.

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