Son Dakika Haberleri: Kordsa, ABD'li şirketi satın aldı

Kordsa, ABD'li şirketi satın aldı

5 dakika önce

Kordsa, ABD'li Axiom Materials'i yaklaşık 175 milyon dolara satın aldı.

Kordsa, ABD'li şirketi satın aldı, System.String[]
Kordsa, ABD'li Axiom Materials'i yaklaşık 175 milyon dolara satın aldı. Şirket, uzay ve havacılık endüstrisi ile yeni nesil ulaşım araçlarında kullanılmak üzere kompozit materyaller üretiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:40 

Ekonomi
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