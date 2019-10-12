KORDSA'da kimyasal sızıntı tatbikatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, önleyici eğitimlerin yanı sıra uyguladığı tatbikatlarla fabrikalarda muhtemel olaylara karşı personeli hazırlıyor. Daha önce yangın tatbikatıyla bilgilendirilen KORDSA personeli, bu kez de kimyasal sızıntı tatbikatı yaptı. KORDSA Acil Müdahale Ekibi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi gözetiminde fabrikada kimyasal sızıntı sonucu oluşan bir yaralanma olayının tatbikatını gerçekleştirdi.

KORDSA EKİBİ TEDBİR ALDI

Tatbikatta fabrika içerisinde kimyasal madde ile temas sonucu yaralanan bir personelin sıcak bölge olarak adlandırılan olay yerinden çıkarılıp, ılık bölgede dezenfekte edilmesi ve sonrasında soğuk bölgede bekleyen ambulansla hastaneye sevki senaryo edildi. KORDSA Acil Müdahale Ekibi, itfaiye olay yerine gelene kadar sızıntı bölgesinde tedbir aldı.

YARALI DEZENFEKTE EDİLDİ

İtfaiye ekibi kimyasal maddeye maruz kalmamak için özel bir elbise giyerek fabrika içerisindeki yaralıya ulaştı. Yaralı uygun bir şekilde sedyeye konularak yıkama çadırına getirildi. Çadırda üstündeki elbiseleri çıkarılan yaralı dezenfekte edildi. Özel bir folyoyla kaplanan yaralı ambulansa götürülerek hastaneye sevk edildi.

TATBİKAT BAŞARI İLE SONLANDI

İtfaiye ekibi ayrıca kimyasal maddenin bulunduğu depolama tanklarına su sıkarak soğutma işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca fabrika alanında bulunan depolama tankının üstünde senaryo gereği mahsur kalan bir işçiyi de gerçeğini aratmayacak şekilde kurtaran itfaiye ekipleri, tatbikatı başarı ile sonlandırdı.