Kordsa, Jec World 2019'A Damgasını Vurdu

Güçlendirme teknolojileri lideri, Ford Otosan ile ortak geliştirdiği ve yapısal sağlık izleme sistemlerini de içine alan ağır ticari araçların şasi sistemlerini hafifleten yeni teknolojisi ile büyük ilgi gördü.

Kordsa, 12-14 Mart 2019 tarihlerinde Paris'te düzenlenen, kompozit sektörünün en büyük uluslararası buluşması olarak anılan JEC World 2019'a katıldı. Fuarda, Kordsa'nın Ford Otosan ile ortak geliştirdiği ağır ticari araçların şasi sistemlerini hafifleten yeni teknolojisi yoğun ilgi topladı. Kordsa ve Ford Otosan bu hafifleten yeni teknolojiyi, 13 Mart'ta fuar kapsamında düzenlenen ve kompozit ile ilgili son teknolojilerin paylaşıldığı konferansta "Otomotiv ve Taşımacılık" bölümünde sundu.

Kordsa, ayrıca, sektöre yön veren yeniliklerin ödüllendirildiği JEC İnovasyon Ödülleri'nde 10 farklı kategoride 30 yenilikçi kompozit projesini değerlendiren jüri üyeleri arasında yer aldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Kordsa Kompozit İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Arcan, Kordsa'nın yaşamdaki en eşsiz anlardan ilham alarak nasıl yenilikçi kompozit teknolojileri geliştirdiği hakkında bilgi verdi. Kordsa'yı temsilen jüri üyeleri arasında yer almaktan onur duyduğunu belirten Arcan, sözlerine şöyle devam etti: "Kordsa olarak inovasyonu tüm faaliyetlerimizin merkezine koyuyoruz. Yaşamı güçlendirme misyonumuzla, tutkuyla çalışan ve daima daha iyinin peşinde koşan 'güçlendirici'leriz. Sürdürülebilir bir geleceğin kurulmasına katkı sağlamak amacıyla yatırımlarımıza yön veriyoruz, bu doğrultuda iş birlikleri yapıyoruz ve yine bu amaçla açık inovasyonun en büyük destekçilerindeniz. Bu bağlamda 2016'da Sabancı Üniversitesi ile ortak olarak Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'ni hayata geçirdik. Merkezimiz sanayi ve üniversiteyi bir araya getiren bir ekosistem. Bu merkezde temel araştırma, uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, ürün geliştirme, girişimcilik ve üretim süreçlerinin tümü tek bir çatı altında gerçekleşiyor. Kurulduğu günden bu yana Merkez, sektöre yenilikler sunan bir inovasyon mutfağı olarak hizmet veriyor."

Arcan, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde devam eden projelerle elde edilen çıktıları da paylaştı: "Bu inovasyon merkezimizde geliştirdiğimiz CM14 adını verdiğimiz hızlı kürlenen yeni prepreg sistemi, su lekesi ve beyaz nokta sorunlarını ortadan kaldırarak yüksek görsel kalite sunuyor. Ford Otosan ile ortak geliştirdiğimiz ağır ticari araçların şasi sistemlerini hafifleten yeni teknoloji ise yine Merkez'de geliştirdiğimiz ezber bozan teknolojilerden biri. 16 ton üzeri ağır ticari araçlar için geliştirdiğimiz yenilikçi yaprak yay; süreç optimizasyonu, parça kalifikasyonu ve çevrimiçi sağlık izleme amacıyla kullanılan yapı sağlığı izleme sistemlerini de içeriyor."

JEC World 2019 kapsamında, 14 Mart'ta Country On Stage Türkiye (Ülkeler Sahnede, Türkiye) etkinliğinde Türkiye Kompozit Ekosistemi ele alında ve Kordsa da bu panelde sözcü olarak yer aldı. Panelde Kordsa, kompozit alanında yetkinlikleri, ABD'deki faaliyetleri ve Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde devam eden projeleri hakkında bilgi verdi.