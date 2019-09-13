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"Kore Alfabesi Günü" kutlandı

55 dakika önce

Kore Kültür Merkezinde Kore'nin milli bayramı "Hangeul" (Kore Alfabesi Günü) kutlandı.

Kore Kültür Merkezinde Kore'nin milli bayramı "Hangeul" (Kore Alfabesi Günü) kutlandı.

Sanatseverlerin katıldığı kutlamada Daejeon Üniversitesi Kaligrafi Tasarım Bölümü Misafir Profesörü ve Kore Kaligrafi Tasarım Derneği Direktörü sanatçı Oh Min-Jun'un "Rüya" adlı sergisinin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Min-Jun, Türkiye'de sergi düzenlemekten büyük bir onur duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Kore Cumhuriyeti'nin kan bağıyla bağlı gerçek bir kardeşi olduğunu ifade eden Min-Jun, "İki ülke olarak birbirimizle gurur duyuyoruz, birbirimize değer veriyoruz ve derinden bağlıyız." dedi.

Min-Jun, Türkiye'nin tarih ve kültür açısından zengin bir ülke olduğunu ve Türkiye'de bulunan eski eserlerin güzelliği ve inceliğinden etkilendiğini söyledi.

Kaligrafi sanatının zihni sakinleştirici bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Min-Jun, "Kaligrafi yaşam enerjisi için iyi bir motive edicidir ve yeni bir iletişim aracı olarak hizmet etmeyi beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Eserlerini katılımcılara anlatan Min-Jun, 50 sanatsevere kendi eli ile yazdığı kartpostalları hediye etti.

Türkiye, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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