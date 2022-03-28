BAŞKONSOLOS WOO: KORE, GAZİLERİNİN FEDAKARLIK VE KATKILARI SAYESİNDE EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINDADIR - Son Dakika
Üye Girişi

BAŞKONSOLOS WOO: KORE, GAZİLERİNİN FEDAKARLIK VE KATKILARI SAYESİNDE EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINDADIR

28.03.2022 14:33

KORE Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, Kocaeli'de bulunan Kore gazileriyle bir araya gelerek, "Kore Cumhuriyeti, Kore Savaşı gazilerinin fedakarlık ve katkıları sayesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmiştir" dedi.

KORE Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, Kocaeli'de bulunan Kore gazileriyle bir araya gelerek, "Kore Cumhuriyeti, Kore Savaşı gazilerinin fedakarlık ve katkıları sayesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmiştir" dedi.

Kocaeli'de bulunan Kore Savaşı gazileri, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Kocaeli Muharip Gaziler Derneği'nin İzmit'te bir otelde düzenlediği yemekte bir araya geldi. Yemeğe, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Kore gazileri ve yakınları katıldı. Törende konuşan Sung Kyu Woo, Türk halkına duyduğu saygı ve minneti dile getirerek, "Kore'nin özgürlük ve demokrasisini savunmak için herkesten daha cesurca savaşan tüm Kore gazilerimizin asil fedakarlık ve katkılarını saygıyla anıyorum. Aramızda bulunan her bir Kore Savaşı gazisinin fedakarlık ve katkıları sayesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girip gelişmiş bir demokratik ülke olarak Kuzeydoğu Asya'da ve tüm dünyada barış ve refaha katkıda bulunmaktadır" dedi.

'DOSTLARINI HİÇBİR ZAMAN UNUTMADILAR'

Kore halkı ile dostane ilişkiler yürüttüklerini belirten Nurettin Recep Sağlık ise, " Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine Kore halkının bağımsızlığı için 5 bin 500 kişilik bir tugayımızı Kore'ye gönderen yüce Türk milleti ile Kore halkının dostluk temelleri o günlerde atılmıştı. Kore halkı ve hükümetleri ahde vefayı asla bırakmayarak dostlarını hiçbir zaman unutmamışlardır. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen törenin ardından Kore İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Kore gazilerine plaket ve Ramazan erzakı verildi.

BAŞKONSOLOS WOO: KORE, GAZİLERİNİN FEDAKARLIK VE KATKILARI SAYESİNDE EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINDADIR
BAŞKONSOLOS WOO: KORE, GAZİLERİNİN FEDAKARLIK VE KATKILARI SAYESİNDE EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINDADIR
BAŞKONSOLOS WOO: KORE, GAZİLERİNİN FEDAKARLIK VE KATKILARI SAYESİNDE EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINDADIR
BAŞKONSOLOS WOO: KORE, GAZİLERİNİN FEDAKARLIK VE KATKILARI SAYESİNDE EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINDADIR
BAŞKONSOLOS WOO: KORE, GAZİLERİNİN FEDAKARLIK VE KATKILARI SAYESİNDE EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINDADIR
BAŞKONSOLOS WOO: KORE, GAZİLERİNİN FEDAKARLIK VE KATKILARI SAYESİNDE EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINDADIR
BAŞKONSOLOS WOO: KORE, GAZİLERİNİN FEDAKARLIK VE KATKILARI SAYESİNDE EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINDADIR

YORUMLAR
500
İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak İnecik 1-2 barajları ile ülke ekonomisine yıllık 24 milyon TL katkı sağlanacak Kore gazisi Halil Çiydem'in cenazesi toprağa verildi Kore gazisi Halil Çiydem'in cenazesi toprağa verildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞKONSOLOS WOO: KORE, GAZİLERİNİN FEDAKARLIK VE KATKILARI SAYESİNDE EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINDADIR - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Sunucuyu tokatlayan Will Smith, Nicole Kidman'ı şaşkına döndürdü!
14:46 Öğrenci, dersinden kaldığı öğretmeninin başına poşet geçirdi! Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı
14:37 Yayınlarını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
14:37 Şaşkınlık yaratan transfer ücreti! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı futbolcusu olacak
14:29 Ukraynalı vekil Rus işgali sırasında yaşanan dehşeti ortaya çıkardı: Bir kadına kocasını öldürüp çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
13:57 Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
13:51 Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerleriyle poz verdi! Dünya gündemine oturdu
13:43 Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyum kiranın ilk taksidi olan 2,1 milyar euroyu ödedi!
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 14:57:15. #1.12#
SON DAKİKA: BAŞKONSOLOS WOO: KORE, GAZİLERİNİN FEDAKARLIK VE KATKILARI SAYESİNDE EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINDADIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement