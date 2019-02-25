Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Kim Yong Woo'nun Bakan Akar'ı Ziyareti
8 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisini ziyaret eden Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kim Yong Woo ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisini ziyaret eden Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kim Yong Woo ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kim Yong Woo'nun Bakan Akar'ı ziyaret ettiği kaydedildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:07 Kaynak: İHA
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