Son Dakika Haberleri: Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Kim Yong Woo'nun Bakan Akar'ı Ziyareti

Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Kim Yong Woo'nun Bakan Akar'ı Ziyareti

8 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisini ziyaret eden Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kim Yong Woo ile bir araya geldi.

Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Kim Yong Woo'nun Bakan Akar'ı Ziyareti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisini ziyaret eden Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kim Yong Woo ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kim Yong Woo'nun Bakan Akar'ı ziyaret ettiği kaydedildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:07 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez: BORON Satışına Yetişemiyoruz, Üretimi İki Katına Çıkardık MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu

SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:15:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Kim Yong Woo'nun Bakan Akar'ı Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]