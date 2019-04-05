Son Dakika Haberleri: Kore'de Kış Olimpiyatları'nın Yapıldığı Bölgede Alevler 250 Hektarlık Alanı Küle Çevirdi…

Kore'de Kış Olimpiyatları'nın Yapıldığı Bölgede Alevler 250 Hektarlık Alanı Küle Çevirdi…

1 saat önce

Kore'de Kış Olimpiyatları'nın yapıldığı bölgede alevler 250 hektarlık alanı küle çevirdi.

Kore'de Kış Olimpiyatları'nın yapıldığı bölgede alevler 250 hektarlık alanı küle çevirdi…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:16 Kaynak: Youtube

Kore, Genel
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