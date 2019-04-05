Kore'de Kış Olimpiyatları'nın Yapıldığı Bölgede Alevler 250 Hektarlık Alanı Küle Çevirdi…
1 saat önce
Kore'de Kış Olimpiyatları'nın yapıldığı bölgede alevler 250 hektarlık alanı küle çevirdi.
Kore
'de Kış Olimpiyatları'nın yapıldığı bölgede alevler 250 hektarlık alanı küle çevirdi…
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:16 Kaynak: Youtube
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