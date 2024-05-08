Güney Kore'de Kore Turizm Organizasyonu Seul Merkezi'nde Benzersiz Bir Turizm Deneyimi

Turizm

AV. BEDİA TEYMUR - GÜNEY KORE GEZİ YAZISI

HiKR Ground, Kore Turizm Organizasyonu Seul Merkezi'nde yer alan ve K-pop'un ritimlerini hissedebileceğiniz, aynı zamanda medya sanatının büyüleyici dünyasına adım atabileceğiniz benzersiz bir turizm tanıtım merkezidir. "HiKR Ground" ismi, Kore'nin (KR) global turistleri "Hi" diyerek karşıladığı ve onlar için bir oyun alanı haline geldiği anlamını taşıyor. Bu merkez, özellikle genç neslin beğenisine hitap edecek çoklu yollarla Kore turizminin zengin içeriğini sunarak ziyaretçilerini karşılıyor.

Merkezin birinci katında, ziyaretçiler büyük ekranlarda HiKR Wall aracılığıyla, medya sanatçısı Lee Lee-nam'ın "Yeni Şehrin Manzarası" adlı eserini ve global hallyu hayranlarının gönderdiği Kore turizm videolarını izleyebilirsiniz. Bu, sanatın ve teknolojinin kusursuz bir şekilde harmanlandığı bir deneyim sunuyor.

İkinci katta ise, XR Live Studio kullanarak kendi K-pop müzik videolarını hazırlama şansı yakalan ziyaretçiler bu interaktif deneyim ile, K-pop dünyasına adım atıyorlar. Burası isteyen herkes için unutulmaz anlar vaat ediyor.

Cheonggyecheon Deresi'ne bakan pencerede, enstalasyon sanatçısı Suh Do-ho'nun "Kuzey Duvarı" adlı büyüleyici sanat eseri sergilenir. Bu eser, ziyaretçilere Seul'un tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan derin bir sanatsal perspektif sunuyor.

Üçüncü ve dördüncü katlarda ise, Kore'nin yerel turizmine dair çeşitli sanatlar, deneyimler ve sergilerle zenginleştirilmiş bir yolculuk yaşayan turistler bu katlarda, Kore'nin köklü kültürünü ve geleneksel sanatını daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

HiKR Ground, Kore'yi keşfetmek isteyen herkes için modern ve gelenekselin eşsiz bir karışımını sunarak, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Bu merkezde geçirilen her an, Kore'nin büyüleyici dünyasına yapılan bir keşif yolculuğudur.

Av. Bedia Teymur İnstagram: https://www.instagram.com/av.bedia.teymur/

Kore Turizm Organizasyon: https://www.instagram.com/ktoturkiye/