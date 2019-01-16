Kore Gazisi Aksoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde 89 yaşında vefat eden Kore
gazisi Ahmet Aksoy
'un cenazesi törenle toprağa verildi.
Alaplı Belediyesi morgundan alınan Aksoy'un cenazesi, askeri konvoyla Yeni Siteler Mahallesindeki evine getirilerek, burada helallik alındı.
Türk bayrağına sarılı tabut daha sonra Merkez
Camisi önüne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aksoy'un naaşı aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine gazinin ailesinin yanı sıra Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Karadeniz
Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin
, İlçe Emniyet Müdürü Cengizhan Zengin, Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Muammer Özdemir
ve vatandaşlar katıldı.