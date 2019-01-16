Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Aksoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Aksoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 89 yaşında vefat eden Kore gazisi Ahmet Aksoy'un cenazesi törenle toprağa verildi.

Kore Gazisi Aksoy Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 89 yaşında vefat eden Kore gazisi Ahmet Aksoy'un cenazesi törenle toprağa verildi.


Alaplı Belediyesi morgundan alınan Aksoy'un cenazesi, askeri konvoyla Yeni Siteler Mahallesindeki evine getirilerek, burada helallik alındı.


Türk bayrağına sarılı tabut daha sonra Merkez Camisi önüne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aksoy'un naaşı aile mezarlığına defnedildi.


Cenaze törenine gazinin ailesinin yanı sıra Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Cengizhan Zengin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Muammer Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:29 Kaynak: AA

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