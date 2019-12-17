Kore gazisi Ali Begel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kore gazisi Ali Begel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kore gazisi Ali Begel son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Çine ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Begel, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Ali Begel son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Çine ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Begel, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Ali Begel (89), yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Begel, bugün öğle namazı sonrası Akçaova Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Ali Begel için düzenlenen törene Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bşçvş. Bülent Biçer, asker erkan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Akçaova, Aydın, Çine, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:41 Kaynak: İHA
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