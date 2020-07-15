Kore gazisi Ali Yetimeli, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Yetimeli, memleketi Denizli'de toprağa verildi.
Bir süre önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ve Nazilli'de oğlunun yanında kalan Kore gazisi Ali Yetimeli, dün akşam yaşamını yitirdi.
Yetimeli için memleketi Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde tören düzenlendi.
Yetimeli'nin cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Karaköy Mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Yetimeli'nin yakınları, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.