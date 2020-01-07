Kore Gazisi Alparslan gözyaşları ile uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kore Gazisi Alparslan gözyaşları ile uğurlandı - Son Dakika

Kore Gazisi Alparslan gözyaşları ile uğurlandı

6 saat önce

Milas'ta, 91 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Ali Alparslan, düzenlenen askeri törenin ardından şehir mezarlığına defin edildi.

Kore Gazisi Alparslan gözyaşları ile uğurlandı, System.String[]

Milas'ta, 91 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Ali Alparslan, düzenlenen askeri törenin ardından şehir mezarlığına defin edildi.


Milas'ın sevilen muhtarlarından eski İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Kore Gazisi Mustafa Ali Alparslan 91 yaşında hayata veda etti. 1929 yılı Bozalan Mahallesi doğumlu olan ve 1950 yılında Kore'ye giderek savaşan ekip içinde yer alan Alparslan yaralanması üzerine 1 yıl kaldığı Kore'den gazi olarak dönmüş Milas'a bağlı İsmet Paşa Mahallesinde 29 yıl muhtarlık görevinde de bulunarak emekli olmuştu.


11 aydır sol tarafından felç olan ve yatakta tedavi gören 4 çocuk babası Alparslan Cuma günü nefes darlığı şikayetiyle İzan Özel Sağlık Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Alparslan dün saat 14.30 sıralarında hayata veda etti.


Kore Gazisi Alparslan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip evinden askeri törenle alınarak 2. Gümüşkesen Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Milas Asri Mezarlığına defin edildi.


Sevilen Gazinin cenaze törenine ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni ve Milas Kaymakamı Eren Arslan, CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan ve Süleyman Girgin, Milas Garnizon Komutanı Hv. Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili Osman Toprakçı, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, CHP Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban ve Milaslı Gaziler, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve Milas halkı katıldı.


Törende aileyi temsilen Gazinin oğlu Nail Alparslan'a Milas Garnizon Komutanı HV. Albay Emel Demiryakan tarafından Türk Bayrağı verildi. Bayrağı öperek teslim alan Aparslan, daha sonra taziyeleri kabul etti. - MUĞLA

Ali Alparslan, Milas, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:21 Kaynak: İHA
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