Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Amerika'ya Meydan Okudu

Kore Gazisi Amerika'ya Meydan Okudu

58 dakika önce

Kore Gazisi Halil Dağlıoğlu, Kore Savaşı'nda Amerikalılarla omuz omuza savaştıklarını ancak Amerika'nın bugün kendilerine ihanet ettiğini söyledi.

Kore Gazisi Amerika'ya Meydan Okudu, System.String[]
Kore Gazisi Halil Dağlıoğlu, Kore Savaşı'nda Amerikalılarla omuz omuza savaştıklarını ancak Amerika'nın bugün kendilerine ihanet ettiğini söyledi. 87 yaşındaki Kore Gazisi, Suriye'ye yapılacak operasyona katılmak istediğini ifade etti.

1954 yılında Kore'de topçu çavuşu olarak görev yapan eski Kore Kahramanları Derneği Başkanı Halil Dağlıoğlu, yaklaşık 1 ay süren deniz yolculuğu sonrası Kore'ye ulaştıklarını, 13 ay Kore'de kaldığını ifade ederek, Kore Savaşı'nda Amerikalılarla omuz omuza savaştıklarını belirtti. Amerika'nın bugün kendilerine ihanet ettiğini söyleyen 87 yaşındaki Dağlıoğlu, "Ben eski Kore Kahramanları Derneği Başkanı Halil Dağlıoğlu. 1932 Gaziantep doğumluyum Askeri görevimi 1954 yılında Kore Savaşı'nda çavuş olarak yaptım. Kore Savaşı'nda Birleşmiş Milletler saflarında bulunuyordum. Türk askeri gücünü Kore Savaşı'nda tüm dünyaya kanıtlamıştır. Zaman zaman Amerikan ve Birleşmiş Milletler askerleri mevzilerinden kaçsa da Türk askeri mevzileri terk etmemiş Amerikan ve Birleşmiş Milletler askerlerine cesaret vermiştir" dedi.

"Biz Amerikalıların önünde savaştık"

Amerikalıların önünde savaştıklarını belirten Dağlıoğlu, "Amerikalılar Kore Savaşı'nda Türk askerlerinin, Amerikalı askerlerin canlarını nasıl kurtardıklarını ne çabuk unuttular. Amerikalıları biz koruduk. Amerika'nın itibarını ve Birleşmiş Milletler'in prestijini biz kurtardık. Amerikalılara hakkımı helal etmiyorum. Kore Savaşı'nda Türk, Kürt, Çerkez, Alevi her kesimden insanla beraber omuz omuza savaştık" şeklinde konuştu.

"87 yaşındayım ama Suriye'de savaşmaya hazırım"

87 yaşında olmasına rağmen göreve hazır olduğunu belirten Gazi Dağlıoğlu, "Bugün seve seve vatanım için Suriye'deki savaşa giderim. ön cephede savaşmaya hazırım. Emir versinler yeter. ülkemizi milletimizi korumak için canımı vermeye hazırım" diye konuştu.

Halil Dağlıoğlu ayrıca Kore'de savaşan birçok askere gazilik unvanının verilmediğini, özellikle 1954 yılından sonra gidenlere turist muamelesi yapıldığını belirterek, bunun da düzeltilmesini istedi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

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