- Kore
Gazisi Amerika
'ya meydan okudu
GAZİANTEP - 1954 yılında Kore savaşında bulunan 87 yaşındaki Kore Gazisi Halil Dağlıoğlu, Kore Savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, dün beraber savaştığımız Amerika'nın bugün bize ihanet ettiğini söyledi. 87 yaşında Suriye
'ye yapılacak operasyona katılmak istediğini söyledi.
1954 yılında Kore'de topçu çavuş olarak görev yapan 'eski Kore Kahramanları Derneği' Başkanı Halil Dağlıoğlu, 13 ay Kore'de kaldığını, yaklaşık 1 ay deniz yolculuğu sonrası koreye olaştıklarını ifade ederek, Kore savaşında Amerika'lılarla omuz omuza savaştıklarını belirtti. Amerika'nın bugün kendilerine ihanet ettiğini söyleyen Dağlıoğlu Amerikalılara hakkını helal etmediğini söyledi.
Dağlıoğlu, "Ben Eski Kore Kahramanları Derneği Başkanı Halil Dağlıoğlu. 1932 Gaziantep
'te doğumluyum Askeri görevimi 1954 yılında Kore savaşında çavuş olarak yaptım. Kore savaşında Birleşmiş milletler saflarında bulunuyordum. Türk askeri gücünü Kore savaşında tüm dünyaya kanıtlamıştır. Zaman zaman Amerikan ve Birleşmiş Milletler
askerleri mevzilerinden kaçsa da Türk askeri mevzileri terk etmemiş Amerikan ve Birleşmiş Milletler askerlerine cesaret vermiştir" dedi.
"Biz Amerikalıların önünde savaştık"
Amerikalıların önünde savaştıklarını belirten Dağlıoğlu, "Amerikalılar, Kore savaşında Türk askerlerinin, Amerikalı askerlerin canlarını nasıl kurtardıklarını ne çabuk unuttular. Amerikalıları biz koruduk. Amerikan'ın itibarını ve Birleşmiş Milletlerin prestijini biz kurtardık. Amerikalılara hakkımı helal etmiyorum. Kore savaşında Türk, Kürt, Çerkez, Alevi her kesimden insanla beraber omuz omuza savaştık" şeklinde konuştu.
"87 yaşındayım ama Suriye'de savaşmaya hazırım"
87 yaşında olmasına rağmen göreve hazır olduğunu belirten Gazi Dağlıoğlu, "Bugün seve seve vatanım için Suriye'deki savaşa giderim. ön cephede savaşmaya hazırım. Emir versinler yeter. ülkemizi milletimizi korumak için canımı vermeye hazırım" diye konuştu.
Kore savaşçısı Halil Dağlıoğlu ayrıca Kore'de savaşan birçok askere Gazilik ünvanının verilmediğini özellikle 1954 yılından sonra gidenlere turist
muamelesi yapıldığını belirterek, bununda düzeltilmesini istedi.