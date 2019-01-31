Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Askeri Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Askeri Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore gazisi 7 çocuk babası Mustafa Durmuş'un cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

Kore Gazisi Askeri Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore gazisi 7 çocuk babası Mustafa Durmuş'un cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

Yeni Mahalledeki evinden helallik alınarak Türk bayrağına sarılı cenazesi ilçe merkezindeki Merkez Hacıbey Cami önüne getirildi. Burada Köyceğiz Müftüsü Abdullah Kır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Durmuş'un naaşı Yeşilköy aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Durmuş'un ailesinin yanı sıra, Köyceğiz Kaymakam Vekili Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Köyceğiz Belediye Başkan Vekili Cemil Cem, Garnizon Komutanı İbrahim Baştürk, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

Mustafa Durmuş, Muğla, Köyceğiz, Kore, Güncel
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