Kore Gazisi Askeri Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore gazisi 7 çocuk babası Mustafa Durmuş'un cenazesi askeri törenle toprağa verildi.
Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore
gazisi 7 çocuk babası Mustafa Durmuş
'un cenazesi askeri törenle toprağa verildi.
Yeni Mahalledeki evinden helallik alınarak Türk bayrağına sarılı cenazesi ilçe merkezindeki Merkez
Hacıbey Cami önüne getirildi. Burada Köyceğiz Müftüsü Abdullah Kır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Durmuş'un naaşı Yeşilköy
aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Durmuş'un ailesinin yanı sıra, Köyceğiz Kaymakam Vekili Ortaca
Kaymakamı Oktay Erdoğan
, Köyceğiz Belediye Başkan Vekili Cemil Cem, Garnizon Komutanı İbrahim Baştürk
, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima
, İlçe Jandarma
Komutanı Mustafa Ten, Dalaman
Hava Meydan Komutanlığı yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
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