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Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 89 yaşında vefat eden Kore gazisi İhsan Özdemir askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 89 yaşında vefat eden Kore gazisi İhsan Özdemir askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Yeşiltepe Mahallesi, Yarımca çiftliğindeki evinde, gece saatlerinde rahatsızlanarak hayatını kaydeden Özdemir (89) için Yeşiltepe Camii'nde cenaze töreni düzenledi.


Kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, bir süre askerler tarafından taşınarak mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine, Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Yayladağı Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HATAY

Yayladağı, Hatay, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
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