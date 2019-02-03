Kore Gazisi Askeri Törenle Uğurlandı
47 dakika önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Dinler, askeri törenle toprağa verildi.
Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore
gazisi Hüseyin Dinler, askeri törenle toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Hüseyin Dinler için Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.
Dinler'in cenazesi, askeri törenle İncirli Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine yakınları, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan
Yavuz da katıldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:27 Kaynak: İHA
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