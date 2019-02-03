Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Askeri Törenle Uğurlandı

Kore Gazisi Askeri Törenle Uğurlandı

47 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Dinler, askeri törenle toprağa verildi.

Kore Gazisi Askeri Törenle Uğurlandı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Dinler, askeri törenle toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Hüseyin Dinler için Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.

Dinler'in cenazesi, askeri törenle İncirli Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine yakınları, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da katıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:27 Kaynak: İHA

Hatay, Kırıkhan, Kore, Güncel
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