Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Askeri Törenle Uğurlandı

Kore Gazisi Askeri Törenle Uğurlandı

12 dakika önce

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Dinler'in cenazesi Hatay'da toprağa verildiHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Dinler askeri törenle toprağa verildi.

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı
89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Dinler'in cenazesi Hatay'da toprağa verildi

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Dinler askeri törenle toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Hüseyin Dinler için Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.
Dinlerin cenazesi, askeri törenle İncirli Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine yakınları, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'dakatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:28 Kaynak: İHA

Hatay, Kırıkhan, Kore, Genel
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