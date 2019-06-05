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Kore Gazisi, bayram ziyaretinde helallik istedikten sonra hayatını kaybetti

38 dakika önce

Kore Gazisi, bayram ziyaretinde helallik istedikten sonra hayatını kaybetti 88 yaşındaki Kore Gazisi Bayram Konuşmasında, "Hakkınızı Helal edin" dedi sonra fenalaşarak hayatını kaybettiKASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Kore...

Kore Gazisi, bayram ziyaretinde helallik istedikten sonra hayatını kaybetti
88 yaşındaki Kore Gazisi Bayram Konuşmasında, "Hakkınızı Helal edin" dedi sonra fenalaşarak hayatını kaybetti
KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat Bayram namazı sonrasında köy meydanında yaptığı konuşmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.
Kastamonu'ya Bağlı Taşköprü ilçesi Yukarı Şehirören köyünde Bayramın 1. günü yaşanan olay köy sakinlerini üzüntüye boğdu. Köyde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat (88), Bayram namazının ardından köy muhtarlı tarafından organize edilen ve geleneksek hale gelen kahvaltı programına katılarak burada köy sakinlerine bir konuşma yaptı Kanat, yaptığı konuşmada " Haklarınızı helal edin burada bulunan büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim kalın sağlıcakla" dedi ve bu konuşma Gazinin son konuşması oldu. Köy Muhtarı Satılmış Göksu'da Gaziye 10 yıl daha burada yerin ayrıldı sonrasına karışmam şeklinde şaka yaptı. Programın ardınan evine giden Gazi Hasan Kanat aniden rahatsızlandı, ailesinin 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından Ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesi sevk edilen Kanat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanat'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı.
Kore Gazisi Hasan Kanat'ın cenazesi bu gün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen Askeri törenle yukarı Şehirören köyü kabristanlığında defnedildi.
Merhum Kanat'ın Cenazesine Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber'in yanı sıra çok sayıda köy sakini ve gazinin sevenleri katıldı.
Kore Gazisi, bayram ziyaretinde helallik istedikten sonra hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:38 Kaynak: İHA
Kastamonu, Taşköprü, Kore, Genel
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