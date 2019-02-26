Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Bektaş, Muğla'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Bektaş, Muğla'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

39 dakika önce

Muğla'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Osman Bektaş'ın cenazesi toprağa verildiBektaş (89) için Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

Kore Gazisi Bektaş, Muğla'da Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Muğla'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Osman Bektaş'ın cenazesi toprağa verildi

Bektaş (89) için Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.


Bektaş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında Yerkesik Kabasakal Camisi'ne getirildi.


Kore gazisinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi.


Cenaze törenine, Bektaş ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi Esengül Civelek, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:38 Kaynak: AA

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