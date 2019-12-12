Kore Gazisi Celal Karakaş hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kore Gazisi Celal Karakaş hayatını kaybetti - Son Dakika

Kore Gazisi Celal Karakaş hayatını kaybetti

6 saat önce

Nallıhan ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Celal Karakaş 93 yaşında hayatını kaybetti.

Kore Gazisi Celal Karakaş hayatını kaybetti, System.String[]

Nallıhan ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Celal Karakaş 93 yaşında hayatını kaybetti.

Nallıhan ilçesi Uluköy Mahallesi'nde ikamet eden 93 yaşındaki Kore Gazisi Celal Karakaş, kısa bir süre önce evinde rahatsızlanmasının ardından oğlu tarafından Ankara'da bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kore Gazisi tedavisi için kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdan çıkamayarak hayatını kaybetti.

Celal Karakaş için yarın Cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının arından yaşadığı Uluköy'de toprağa verilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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