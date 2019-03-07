Kore Gazisi Cengiz, Son Yolculuğuna Uğurlandı
10 dakika önce
Afyonkarahisar'In Başmakçı ilçesinde vefat eden 88 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Cengiz, toprağa verildi.
Afyonkarahisar'In Başmakçı ilçesinde vefat eden 88 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Cengiz, toprağa verildi.
Cengiz için Ulu Cami'de askeri tören düzenlendi. Kore gazisinin cenazesi, öğle namazının ardından Başmakçı Asri mezarlıkta toprağa verildi.
Törene, Cengiz ailesi, Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, İlçe protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:57 Kaynak: AA
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