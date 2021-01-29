Kore gazisi Cuma Kök, 71 yıl sonra madalyasına kavuştu - Son Dakika

Kore gazisi Cuma Kök, 71 yıl sonra madalyasına kavuştu

29.01.2021 17:27
Kore gazisi Cuma Kök, 71 yıl sonra madalyasına kavuştu, System.String[]

Güney Kore Cumhuriyeti'nce, Kore Savaşı'nda gösterdiği başarılardan dolayı 89 yaşındaki gazi Cuma Kök'e 71 yıl sonra gönderdiği madalya ve berat, düzenlenen törenle takdim edildi.

Güney Kore Cumhuriyeti'nce, Kore Savaşı'nda gösterdiği başarılardan dolayı 89 yaşındaki gazi Cuma Kök'e 71 yıl sonra gönderdiği madalya ve berat, düzenlenen törenle takdim edildi.

Siverek Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende, 6 çocuğundan yaklaşık 80 torun ve torunlarının çocuğu olan gazi Cuma Kök ile bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gönderilen berat takdiminin ardından madalyasını taktı.

Vali Erin, törenin ardından gazetecilere, gaziye berat ve madalyayı taktim etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Gazi'nin Kore'de Türkiye adına mücadele ettiğini ifade eden Erin, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu ve şanını yükselten gazi ve büyüklerimizden biri ancak gözden kaçmıştı. Arkadaşlarımızın gayretiyle tespitten kısa süre sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve derneğimizin girişimiyle barış elçisi beratını ve madalyasını kendisine taktim ettik. Bizde en kısa sürede arkadaşlarımızla birlikte yaşadığı evde ziyaret edeceğiz. Evinde misafir olup kendisini dinleyeceğiz. Valilik olarak yapabileceğimiz ne varsa gazimizin hatırına elimizden geleni yapacağız. Onlar başımızın tacıdır, onlara hizmet etmek bizlere büyük bir onur ve şereftir." diye konuştu.

Babasının zaman zaman anılarını anlattığını söyleyen Muhittin Kök, "Yaklaşık olarak 20 gün yolculuk yaptıklarını ve 18 ay Kore'de kaldıklarını söyledi. Zaman zaman yerel halk ile karşılaştıklarını ve kendilerinden malzeme tedarik ettiklerini de anlatıyor. Babam kimlikte 1932 doğumlu olsa da yaşının daha fazla olduğunu da söylüyor." dedi.

Babasının daha önce Kore Gazisi olduğu yönünde başvurularının da olmadığını dile getiren Kök, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün girişimiyle berat ve madalyanın geldiğini söyledi.

Törende Siverek Kaymakamı Hasan Ongu da hazır bulundu.

Güney Kore, Gazi, Cuma, Kore, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kore gazisi Cuma Kök, 71 yıl sonra madalyasına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tuğba Özay'ın fobik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli uyardı: Çocuklar 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabiliyor FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü! Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye videolu mesaj: Hodri meydan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var
Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti         
17:28
Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti         
17:17
Seda Bakan Shakira dansıyla hayranlarını mest eti Seda Bakan Shakira dansıyla hayranlarını mest eti         
16:59
Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da         
16:40
Bir hafta önce iş başvurusu yaptığı hastaneye gelen doktor, meslektaşını öldürdükten sonra intihar etti Bir hafta önce iş başvurusu yaptığı hastaneye gelen doktor, meslektaşını öldürdükten sonra intihar etti         
15:56
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu         
14:42
Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı         
13:18
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 17:50:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kore gazisi Cuma Kök, 71 yıl sonra madalyasına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei