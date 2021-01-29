Kore gazisi Cuma Kök, 71 yıl sonra madalyasına kavuştu - Son Dakika

Güney Kore Cumhuriyeti'nce, Kore Savaşı'nda gösterdiği başarılardan dolayı 89 yaşındaki gazi Cuma Kök'e 71 yıl sonra gönderdiği madalya ve berat, düzenlenen törenle takdim edildi.

Siverek Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende, 6 çocuğundan yaklaşık 80 torun ve torunlarının çocuğu olan gazi Cuma Kök ile bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gönderilen berat takdiminin ardından madalyasını taktı.

Vali Erin, törenin ardından gazetecilere, gaziye berat ve madalyayı taktim etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Gazi'nin Kore'de Türkiye adına mücadele ettiğini ifade eden Erin, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu ve şanını yükselten gazi ve büyüklerimizden biri ancak gözden kaçmıştı. Arkadaşlarımızın gayretiyle tespitten kısa süre sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve derneğimizin girişimiyle barış elçisi beratını ve madalyasını kendisine taktim ettik. Bizde en kısa sürede arkadaşlarımızla birlikte yaşadığı evde ziyaret edeceğiz. Evinde misafir olup kendisini dinleyeceğiz. Valilik olarak yapabileceğimiz ne varsa gazimizin hatırına elimizden geleni yapacağız. Onlar başımızın tacıdır, onlara hizmet etmek bizlere büyük bir onur ve şereftir." diye konuştu.

Babasının zaman zaman anılarını anlattığını söyleyen Muhittin Kök, "Yaklaşık olarak 20 gün yolculuk yaptıklarını ve 18 ay Kore'de kaldıklarını söyledi. Zaman zaman yerel halk ile karşılaştıklarını ve kendilerinden malzeme tedarik ettiklerini de anlatıyor. Babam kimlikte 1932 doğumlu olsa da yaşının daha fazla olduğunu da söylüyor." dedi.

Babasının daha önce Kore Gazisi olduğu yönünde başvurularının da olmadığını dile getiren Kök, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün girişimiyle berat ve madalyanın geldiğini söyledi.

Törende Siverek Kaymakamı Hasan Ongu da hazır bulundu.